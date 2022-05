Sandrine TAURAND

Collaboratrice en cabinet d'expertise comptable, puis assistante de direction en charge de l'administratif et de la comptabilité, au sein d'entreprise diverses dans les domaines de l'automobile - du nettoyage industriel - d'une start up scientifique.

Mon expérience me permet de pouvoir offrir à notre clientèle un regard sur la gestion commerciale et la vision comptable de l'entreprise, mais également une véritable assistance dans sa gestion administrative.

J'ai pu intervenir sur des logiciels différents et spécifiques liés aux activités, ce qui favorise mon regard pour la mise en place d'une harmonisation des paramètres communs ce qui permet aux intervenants des entreprises de travailler sur une même base et évite à chacun de paramétrer des données pas toujours lisibles par l'ensemble des équipes.



Mes compétences :

Administratif

Gestion des impayés

Gestion des salaires

Impayés

PME

PMI

Saisie comptable