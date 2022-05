Sandrine TAVARES

Après avoir fait des études de droit, j' ai exercé dans différents secteurs d'activité mais tous avaient en commun de mettre en avant le contact humain. De ces expériences, j'ai développé de réelles compétences de gestion administrative et de prise en charge d'événements. Je suis rigoureuse, à l'écoute, autonome et m’intègre facilement dans une équipe .

Je suis disponible, consciencieuse, ponctuelle. J'ai un très bon relationnel que j'entretiens dans mon activité de collaboratrice associée au sein de l'entreprise A l'Allure Champenoise



Mes compétences :

4th Dimension

Suivi commercial et administratif

Coordination

Suivi clientèle

Assistanat de direction