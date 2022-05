Sandrine TCHOUAMOU MAGWA

Je suis à la recherche d'un nouveau challenge, d'une nouvelle opportunité d'emploi afin de mettre en pratique mon savoir-faire et également apprendre et acquérir de nouvelles expériences.

Je suis disponible immédiatement et je souhaiterais juste avoir la possibilité d'être recrutée.

-Connaissance générale des techniques de gestion administrative et de secrétariat

-Maitrise des techniques bureautiques

- Utilisation des modes de communication écrite ou orale

-Capacité à travailler en équipe et en relation commerciale ou de partenariat

- Aptitude à gérer la confidentialité des informations