Sandrine TECHENEY

REALISATIONS : conception – mise en oeuvre avec les équipes pluri-pofessionnelles, les élus, les acteurs du territoire

- Budgets : financements – équilibre budgétaire – performance économique – activité – tableau de bord

- CCAS : projet de service – démarche qualité – charte usagers – Monalisa (lutte isolement)

- Partenaires : MSP (maison de santé pluridisciplinaire) - Santé Autonomie Médoc (MAIA) Plateforme Territoriale d’Appui (PTA) - Pays Médoc : Forum et guide du "Bien veillir"

- Prévention : santé publique atelier bucco dentaire – les opticiens mobiles – chutes – gym adaptée – étude inserm – soliha- mobilité

- informatisation du parcours de l’usager du CCAS et des services Technique, Bio nettoyage, Restauration de l’EHPAD

- Accompagnement, droits/devoirs des personnels : augmentation du présentéisme, baisse des AT et arrêts

- Réorganisation des services : infirmier, aide-soignant, bio nettoyage, restauration, logistique : qualité, non remplacement des départs, mutualisation des moyens techniques et humains- renégociation des marchés

- Externalisation : service restauration : diminution du coût de fonctionnement, de structure, de la masse salariale - études lingerie et bio-nettoyage : non remplacement des départs



Mes compétences :

Gestion des Ressources humaines

Gestion Budgétaire

Réglementation secteur médico social

Directrice Adjointe aquitaine

Gestion communication, relations

Gestion Marché/Achats

Gestion de Patrimoine

Démarche qualité et environnementale

Gestion, conduite de Projet

Pilotage, Conseil, Management

Sécurité des Usagers

Gestion des Risques Professionnels