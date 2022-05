Volontaire et motivée, j’ai acquis au cours de mes expériences professionnelles un grand sens de l’organisation, de la rigueur et de l’autonomie.



Depuis plus de 22 ans, je suis au cœur de la teinture textile et mon poste actuel m’a permis d’acquérir une grande maîtrise de l’ennoblissement et d’élargir mon champ de compétences techniques avec confiance.



Mes compétences :

Coloriste

HERMES

Finale concours MOF Février 2015