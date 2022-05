Sandrine TESSENDIER

Depuis le 1° janvier 2013, et après près de 20 ans et la cession des parts que je détenais chez LT AQUA +, je me suis lancée le défi de creer une marque dans le prêt à porter, en famille. C'est donc avec ma soeur, et mon père que nous lançons la marque NANACARA. Notre coeur de métier : être ensemblier du bain "de mer", maillots, tuniques, foutas et bien plus que cela. Nous avons ouvert une boutique à Royan et d'ici 15 jours, disposerons de notre site internet nanacara.com. J'espère vous y retrouver. A très bientôt



Mes compétences :

Achats

International

Export