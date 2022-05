Sandrine TETART

Je recherche un poste d'assistante administrative et comptable dans le cambraisis



Parmi toutes mes fonctions exercées, l'administratif à toujours fait partie de mon quotidien, au niveau comptable j'ai acquis les versants clients et fournisseurs ainsi que le suivi bancaire et en tant qu'assistante achats l'aptitude à m'adapter à différentes situations imprévues.

Je m'adapte aux logiciels internes et fait preuve d'une grande rigueur et organisation.



Mes compétences :

Comptabilité fournisseurs

Gestion administrative

Facturation

Comptabilité clients

Accueil physique et téléphonique

Secrétariat