Sandrine THIÉBAUT

Suite à la mutation de mon conjoint, je suis à la recherche de nouvelles opportunités sur Lyon, n'hésitez pas à me contacter :)



Mes 15 années d'expériences dans le domaine du web m'ont permis d'acquérir un large panel de compétences, que je continue à développer et enrichir. #GestionDeProjet #Webmarketing #SEO #SEA

Rencontrons-nous et voyons ce que je peux apporter à votre entreprise !



Compétences :

* Gestion de Projet

* Référencement naturel et payant

* Webmarketing



Mes compétences :

Ergonomie web

HTML

CSS

Sémantique

Gestion de projet web

PrestaShop

Référencement

Webmaster

Gestion de projet

Google Adwords

SEO

SEA