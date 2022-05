Sandrine THUONG

Au fil de mes expériences professionnelles à l'étranger comme en France, j'ai toujours eu à coeur de répondre au mieux aux besoins de mes clients, et de les anticiper.



D'abord Responsable Export en Grande-Bretagne pour 2 sociétés britanniques, mon rôle était de développer leur portefeuille clients à l'étranger et de gérer les réseaux de distribution. Après une riche expérience de 7 ans en Grande-Bretagne, j'ai continué à évoluer dans un environnement international en tant que Client Manager pour un cabinet de conseil parisien spécialisé dans l'aide à l'export aux entreprises étrangères.



Désireuse de mener à bien ces activités à mon compte, j'ai créée Fastlane2France et suis devenue ainsi "le service export externalisé" de mes clients étrangers.



Lors de ma récente expérience au sein du cabinet de conseil en management Balthazar, je me suis découvert une réelle passion pour l'événementiel. L'organisation d'une soirée est un projet qui demande une réelle mobilisation transversale; son succès: une vraie satisfaction commune.



Aujourd'hui, mon certificat de Marketing Digital en poche, je souhaite pouvoir mettre mes compétences en commercial, marketing , communication et digital au service d'une entreprise partageant les mêmes valeurs.







Mes compétences :

Commerce International

Négociation internationale

Réseaux de distribution

Anglais bilingue

Mise en relation

Développement commercial

Export

Marketing

Gestion de la relation client

Marketing Digital