Sandrine TIRBOIS

Après une expérience exclusivement en restauration, en France et à l'étranger, je souhaite retrouver un travail avec des horaires plus stables.

Toujours desireuse d’apprendre et partager, je m’engage a suivre une formation en informatique afin de compléter mes compétences. Mes connaissances et ma facilité en Anglais me permette de postuler dans diverse metiers... je suis dynamique, créative, souriante. Je m’adapte et apprend rapidement aux nouvelles situations.



Mes compétences :

Imaginative

Langue anglaise

Perfectionniste

Rigoureuse

Microsoft Works

Microsoft Word

Microsoft Excel

Rigueur