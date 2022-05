Sandrine TOILLON

Je travaille actuellement en tant que chef de projet au sein de la société La-Ser, spécialisée dans les recherches observationnelles et épidémiologiques. Pour raison de rapprochement familiale, je recherche un emploi dans le département Lot et Garonne (47) au sein d’un groupe performant et reconnu dans lequel je pourrai apporter mes compétences en gestion de projet et en management. Je recherche une société qui me permettra d’approfondir mes compétences et en acquérir de nouvelles et qui me donnera l’opportunité d’évoluer au sein de l’entreprise.