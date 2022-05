Je suis une personne calme , sérieuse et accueillante. je cherche avant tout un emploi dans lequel je pourrai m'investir et mettre à profit mes expériences.



Mes compétences :

Accueil physique et téléphonique

Facturation

Création

Gestion d'agenda

Santé

Relationnel

Adaptabilité

Gestion de la relation client

Organisation du travail

Microsoft Word

Microsoft Outlook

Microsoft Internet Explorer

Microsoft Excel

Microsoft Access