Sandrine TOMASINI

Au travers de mon parcours, de par mes fonctions polyvalentes, j’ai pu acquérir des compétences qui vont de l’assistance de direction au développement des activités. Cette capacité d’appréhender la gestion globale d’une entreprise est un atout important pour concevoir au mieux l’activité d’Assistante de Direction.

Pragmatique, rigoureuse et diplomate, je présente de bonnes aptitudes relationnelles et capacités d’adaptation, respecte la confidentialité des informations qui me sont communiquées et sais prendre des initiatives à bon escient.

Je souhaite exprimer et mettre à profit ce savoir-faire au sein d’une entreprise susceptible de donner un sens à mes projets et engagements professionnels.





Mes compétences :

Rigoureuse

Sens des responsabilités

Polyvalente

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Office

Microsoft Excel

Internet