Sandrine TONNEAU

Psychologue du travail, j'ai exercé pendant treize ans des responsabilités RH au sein de secteurs d’activité variés et exigeants. Au cours de mon parcours, j'ai piloté de nombreux projets RH dans des contextes évolutifs et ai développé mon expertise dans l’accompagnement individuel et collectif.

En 2011,je suis devenue responsable de la conduite du changement pour France, Belgique et Pays-Bas dans le cadre d’un projet international sur un périmètre de3 200 collaborateurs.



En 2013, j'ai crée en association avec Olivier JUPIN, SO YELLOW, société spécialisée dans la mise en oeuvre de parcours individuels et collectifs visant à développer l'efficience professionnelle des collaborateurs, managers, équipes et organisations.



Je suis coach certifiée, praticienne PAPI, SOSIE, et MBTI (niveau 1 et 2)





Mes compétences :

Coaching individuel et collectif

Psychologue du travail

Management d'équipes

Evaluation professionnelle

Praticienne MBTI

Conseil RH et Managérial

Praticienne SOSIE

Conduite du changement

Développement personnel

Accompagnement