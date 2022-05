Sandrine TONNEL

Sens de l'initiative, de l'autonomie, esprit d'équipe.



Compétences :

Mise en page de documents (documents, courriers administratifs), frappe de thèses, mémoires, rapport de stage.

Conversion de vos documents au format PDF.

Organisation de vos déplacements professionnels (réservation d'hôtel,TGV , billet d'avion...).

Mise sous pli et affranchissement de vos lettres.

Saisie et mise en forme de tableaux et graphiques.

Publipostage. Présentation PowerPoint,

Transcription audio (mot à mot, reformulée ou sous forme de synthèses).

Je retranscris vos fichiers vocaux en texte de vos réunions, comptes-rendus,

Gestion de projet...





Pratique : Word 2010, Excel 2010, PowerPoint 2010.



Anglais : Niveau B1



PCIE Technologies et Sociétés de L'Information



PCIE Word 2010



Titulaire du Certificat Informatique et Internet Premier Niveau (c2i)



Diplômée du sauveteur secouriste du travail.



