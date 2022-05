Sandrine TORTERAT

Professeur en arts plastiques j'aime mettre en avant la création et les capacités inventives de chacun. Je suis douée dans l'élaboration de projets et aussi dans leurs réalisations. Je suis assez touche à tout et je m'adapte à toutes les situations. Quand je suis convaincue je suis déterminée à faire avancer les choses.



J'ai par ailleurs une pratique personnelle que je fais évoluer et qui me permet d'être réactive et en accord avec mes convictions artistiques. Quelques expositions collectives et personnelles en région centre. Je suis présidente fondatrice d'une association qui met en place des manifestations culturelles. Dans ce cadre j'ai produit et aider à la réalisation d'un court_métrage avec Bob Yothers en tant que réalisateur.





Mes compétences :

Création graphique

Conseil

Elaboration de contenus pédagogiques

Création