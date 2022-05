Sandrine TRAWINSKI

• Interface avec la force des ventes (23 commerciaux)

• Assurer la bonne saisie des commandes

• Accueil et conseil à la clientèle Grande Distribution et Indépendants

• Actions Commerciales (Salons, portes ouvertes…)

• Assister la direction commerciale dans la marche quotidienne

• Réceptionner les appels téléphoniques, les orienter ou prendre les messages

• Gérer et hiérarchiser le suivi des litiges, recouvrement clients, transporteurs et l’administratif

• Suivi de la logistique et la production