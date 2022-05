Sandrine UGHETTO

Mes 14 ans d'expérience, dans un cabinet comptable d’un grand groupe, m'ont permis d'acquérir des compétences et une grande polyvalence administrative et comptable,



SAVOIR FAIRE ET SAVOIR ETRE



• Gestion comptable et administrative (prise en charge de la commande à la facturation pour les clients et les fournisseurs, recouvrement clients, saisie comptable)



• Commerciale (excellent relationnel clients, prise de rendez-vous, suivi des clients et des indicateurs commerciaux)



• Coordination de projets (lien entre les différents intervenants, animation de l’équipe, mise en place de tableaux de bords, organisation de réunions…)





Mes compétences :

dynamique

polyvalente

Relationnel

sens du relationnel