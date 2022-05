Sandrine URIOT

Titulaire d'un bac professionnel option bureautique, je sais me former rapidement sur de nouveaux logiciels. Je suis secrétaire polyvalente car j'ai toujours allié secrétariat et comptabilité.



Afin d'améliorer mes compétences professionnelles, j'ai suivie, avec succès, la formation de gestionnaire de paie réalisée par Euroformation Toulouse. Je peux ainsi réaliser des tâches juridiques et de gestion.



Mes compétences :

Microsoft Excel

Secrétariat

Microsoft Word

Comptabilité

Microsoft PowerPoint

Accueil physique et téléphonique

Déclarations sociales et fiscales

Contrat de travail

Conseil juridique

Paie

Sage