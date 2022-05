Sandrine V.

Je suis arrivée par hasard en qualification logiciel: en effet mon parcours étant assez atypique puisque mes études ont débuté par de l'histoire des arts et des archéologies à l'Université Paris X, puis au CNAM en gestion d'aménagement du territoire et mise en valeur de l'urbanisme.



Ma carrière professionnelle a commencé par le télémarkéting et s'est poursuivie pendant 3 ans et demi dans ce domaine, puis j'ai été contacté par une start-up dans le courtage en immobilier à distance pour réceptionner les demandes des clients, puis tout naturellement , je me suis dirigé vers le secteur de la banque, tout d'abord en tant que gestionnaire risque client puis en monétique où j'ai occupé la fonction d'assistante de production bancaire (poste d'encadrant en CDD).



Ce poste m'a dirigé vers du consulting en monétique puis voulant optimiser mes compétences dans le domaine fonctionnelle et informatique, j'ai choisi de ré-orienter ma carrière vers de l'homologation, essentiellement bancaire (banque de détail et banque en ligne) et assurance individuelle.



Mes compétences :

Autodidacte

Formation