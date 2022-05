Sandrine VALENTIN-NEVEU

Depuis septembre 2013, Olivier et moi mettons en place un nouveau projet de Vie, une expérience dans le monde de l'entreprise qui prolonge au delà du monde thérapeutique notre cohérence de guérison.

Nous devenons officiellement des Partenaires de Just-France (produits d'hygiène et de santé à base de plantes made in Suisse depuis 1930) pour les départements de la Gironde, Dordogne, Lot et Garonne et Nord du Tarn et Garonne.

Pour cela, la SARL SandéOl Just-France Garonne Périgord, groupe des Arbres Verts, est en cours de création. Mais nous nous occupons déjà du management et du recrutement de l'équipe de conseillères Just sur place.

L'entreprise est installée à Bordeaux, dans le nouvel éco-quartier d'entreprises Bastide-Niel, au coeur du projet Darwin.

Et nous nous sommes officiellement mariés le samedi 7 décembre 2013, lumineuse journée de Grâce et de douceur dans ce tourbillonnant changement de Vie!