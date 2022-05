Sandrine VALLEE

TANDEM Services fête ses 12 ans et j'ai eu la richesse de rencontrer des gens qui vont de l'avant et vous tire vers le haut: confrères, clients, partenaires qui sont pour certains devenus des amis.

Donc ma petite devise: ne pas négliger ses relations et s'ouvrir à de nouvelles pour continuer à s'épanouir dans son métier (... et dans sa vie)... Alors à bientôt.



TANDEM Services (Nettoyage tous locaux) vous présente son nouveau bébé TANDEM Coaching.

TANDEM Coaching est une prestation de coaching en rangement et organisation de votre espace de travail, plus connu sous le nom anglo-saxon de OFFICE ORGANISEUR (pour les professionnels) et HOME ORGANISEUR (pour les particuliers à leur domicile).



Cette prestation va apporter une méthodologie d'organisation et de rangement qui s'adapte à la structure et aux attentes du Dirigeants et de ses collaborateurs; Chacun va donc gagner en temps, en économie et de ce fait en sérénité.

Le coaching peut également s'étendre à l'organisation quotidienne, le stockage des données ainsi que la gestion de l'archivage, papier ou numérique.

N'hésitez pas à me poser vos questions !

Mes compétences :

Gestion de la relation client

Animation d'équipe

Négociation commerciale

Assistance administrative

Nettoyage

Sens du contact