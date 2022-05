Sandrine VAN CAMPO

"La vocation, c'est avoir pour métier sa passion" Stendhal



Immédiatement disponible, après 10 ans de missions en assistanat, évènementiel et import dans des environnements internationaux, je souhaite mettre à profit mes acquis au profit d'une entreprise à rayonnement international et/ou l'Homme est au centre de la stratégie de développement.



Mes +

Conscience professionnelle/ loyale/ /volontaire/ sens du service, de l'éthique et de la confidentialité/ priorisation/ j'aime travailler en souriant.



Mes -

Parlons en ensemble.



Expertise :



Organisation d'Evènements :



prise de brief, gestion du budget, mise en place du retro-planning

sélection, repérage des lieux

Sélection de prestataires, négociation et suivi des réalisations

gestion des inscriptions (invitations/ listings de participants)/ suivi logistique

tenue de la hotline

aide à la création de Site Internet , de supports, de goodies dédiés à l'évènement

représentation de l'entreprise et des prestataires in situ

Analyse des retombées

+communication : gestion des impressions et des créas



Assistanat de direction



Rédaction des courriers, filtrage des appels, gestion des agendas, organisation des déplacements, facturation, organisation des conf-call et suivi de facturation, archivage, achat de fournitures, mailings et e-mailings



Import



Gestion des commandes en interne, prise de contract et suivi avec les fournisseurs, ouverture et paiement de lettres de crédit, sélection et suivi des transitaires, vérification des liasses documentaires, règlement des litiges

Zones géographiques avec lesquelles j'ai régulièrement travaillé : Asie (Chine/Hong-Kong/Viet-Nam/Thaïlande/Cambodge)



Relations Presse



Rédaction et diffusion de communiqués de presse, mises à jour des listings de journalistes, gestion des appels des journalistes, envoi des invitations aux conférences et gestion des inscriptions



Assistanat commercial

Prospection téléphonique, tenue de Stand sur salons, suivi des commandes



Mes compétences :

Art

Électroniques

Graphisme

Street art