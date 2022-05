Sandrine VANDEVOORDE

Riche d'une large expérience au sein de différents Groupes, j'ai pu consolider mes compétences dans divers domaines de la comptabilité notamment en milieu international.



Dotée d'un esprit curieux, et afin d'élargir mes compétences j'ai suivi en 2017 une formation de 7 mois de Gestionnaire de Paie auprès de l'AFPA. J'ai donc obtenu le titre professionnel de Gestionnaire de Paie et je suis en mesure d'assurer la tenue et la gestion sociale de l'entreprise ainsi que la gestion de la paie.



Mes compétences :

Sage

Comptabilité analytique

SAP

Microsoft Excel

Paie

Cegid