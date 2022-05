Sandrine VANTREPOTTE

Des compétences et un savoir-faire prouvé ...



Expérience confirmée et réussie de plus de 10 années en tant qu'Attachée de Direction auprès de cadres Dirigeants ... Président, Directeur Général et Directeur Général Adjoint, Directeur Technique National ...



en secteur Privé : Promotion Immobilière (National & International) , Evénementiel, BTP, Informatique, Restauration, et Prévoyance.



Tout au long de mon parcours professionnel j'ai pu ainsi acquérir de solides compétences dans les Domaines suivants :

* Gestion administrative & Financière,

* Contrôle budgétaire,

* Négociation commerciale,

* Gestion Clients,

* Gestion de la formation professionnelle,

* Gestion et Conduite de projets : organisation intégrale de séminaire en France et à l'étranger

- (jusqu'à 250 personnes) - lancement du tout 1er séminaire d'entreprise,

- organisation de réception (jusqu'à 500 invités)

* Gestion de personnel,

* Recrutement,

* Gestion logistique,

* Création de support de Communication : mise en place de la toute 1ère Newsletter d'entreprise



Quelles sont mes qualités Personnelles & Professionnelles : Suivez cette recette !



* Versez une bonne dose de cordialité, de confidentialité, de disponibilité de ponctualité et de discrétion,

* Délayez avec le sens du service, du relationnel, et de l'organisation,

* Parfumez d'une grande ouverture d'esprit, de curiosité et d'analyse,

* Mélangez le tout afin d'obtenir une prise d'initiative avérée, et un dynamisme onctueux,

Laissez cuire 5 mn à feu vif ...

* Vous obtenez ainsi un respect des délais, une rapidité d'exécution, une capacité d'adaptation,

une rigueur et un sens des responsabilités !



Pugnace et avide de défis et de challenges, tels sont mes atouts pour réussir et évoluer dans ce métier et être une excellente Attachée de Direction aux côtés de mes Dirigeants...



Restant à votre écoute ...



Mes compétences :

Autonomie

Adaptabilité

Organisation d'évènements

Esprit d'initiative

Esprit d'équipe

Rigueur

Dynamisme

Gestion de projet