Sandrine VARENNE DUPONT

J'aime le terrain, et aujourd'hui c'est un travail dans ce domaine que je recherche. Les chantiers dans le domaine de la menuiserie bois me manquent, les projets sur site, l'avancement et le progrès des travaux, ordonnancer le bon déroulement et donner conseil aux clients.



J'aime la vie tout simplement ! Les gens ; les écouter... et leur apporter toute aide qu'ils puissent avoir besoin, la tolérance, le respect, apprendre toujours apprendre, le bonheur quoi... tout simplement...



Mes compétences :

Conseil aux entreprises

Analyser écouter réfléchir agir

Sport

Architecture

Marchés publics

Bâtiment

Esprit d'équipe

Dynamique

Apprentissage rapide

BIM

Git

Microsoft Office