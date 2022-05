Domaines d'intérêts professionnels :



- les domaines de la petite enfance à l'adolescence

- les thérapie d'orientation psychanalytique et plus précisément les thérapies familiales psychanalytiques

- les bilans psychologiques : psychométrie et techniques projectives (Rorschach, TAT, PN, FAT)

- les groupes thérapeutiques et les processus en jeu.

- le travail institutionnel

- l'enseignement

- la recherche



Mes compétences :

Bilan psychologique

Enfant

Pédopsychiatrie

Psychanalyse

Psychologue