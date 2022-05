Sandrine VEIRMAN

Dans son atelier Sandrine aime créer avec la terre des objets et des formes, y apposer des couleurs et des émaux qui donnent à ses créations toute leur intensité.

L’observation de la nature et l’accumulation d’objets éclectiques l’inspirent aussi pour inventer des sculptures.

Sandrine organise régulièrement des expositions et des rencontres d’artistes et de créatrices : l’occasion de provoquer de belles rencontres et de partager sa passion pour l’art et les belles matières.



Mes compétences :

Art

Céramique

Décoration