Sandrine VELLY

J'ai commencé ma carrière dans la vente de composants électroniques avec un profil technique. Après quelques années d'expérience, j'ai pris la fonction de responsable produit Europe et Asie. C'est en travaillant avec les grandes entreprises du secteur que j'ai rencontré des responsables de projet ce qui m'a convaincu de me tourner vers le management de projet.

Après avoir passé quelques années au sein d'équipe projet, j'ai participé à la gestion des relations avec les fournisseurs ensuite j'ai participé au déploiement et à la formation des chefs de projets sur les nouveaux logiciels ERP tout en élaborant des synthèses économique et technique pour la Direction des Programme. Aujourd'hui je poursuis cette mission en intégrant les aspects ressources dans cette synthèse vers la Direction.



Mes compétences :

Esprit de synthese

Perseverance

Synthèse

Contrôle de gestion

Reporting

Gestion de projet

Business Objects