Sandrine VENDRELY

Compétences Transversales Développées :



[] T E C H N I C I E N N E - I N F O R M A T I Q U E : Installation matériels (Pc, impr, scan, partages docs). Dépannage et Assistance aux Utilisateurs, environnement Citrix.



[] C H A R G É E - D E - C L I E N T È L E : Gestion Stocks. Logistique Flux tendus Automobile. Suivi Atelier Montage. Utilisation Outils Bureautiques et messageries multiples.



[] A N A L Y S T E - P R O G R A M M E U R : Sur système IBM AS400. Requêtes SQL. Novice en WINDEV. Gestion Echange De Données Informatisées norme GALIA/EDIFACT/INOVERT Automobile et Transport.



Mes compétences :

IBM AS400

SQL

EDI

Dépannage informatique

Bureautique

Programmation informatique

Logistique

Gestion stocks

Informatique

Transport routier

Automobile