Sandrine VERGNE

Mon expérience en tant qu'ingénieur recherche et développement en acoustique automobile m'a permise de développer une expertise dans les domaines de l'acoustique et la mécanique des fluides.

Récemment, j'ai suivi un master professionnel en énergie et développement afin de mieux appréhender ce secteur. J'ai acquis, en particulier, de nouveaux savoirs en management de l'énergie et en développement des énergies renouvelables.

Je recherche de nouvelles opportunités en Aquitaine dans le domaine des énergies et/ou de l'acoustique à partir de septembre 2016.



Mes compétences :

Acoustique

Automobile

Mécanique des fluides

Énergie

Énergies renouvelables

Innovation