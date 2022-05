Sandrine VIALLAT

Nous nous positionnons comme le partenaire de choix des entreprises qui placent la performance individuelle et collective au coeur de leurs préoccupations au travers d’opération de motivation, de fidélisation ou de parrainage à destination de votre force commerciale, de vos clients ainsi que de vos réseaux de distribution.

Progamme d'Incentive avec une Plateforme cadeaux de plus de 15000 références, Les chèques cadeaux, Les coffrets cadeaux et les cartes.



Nous construisons avec nos clients des programmes d’Incentive Interne et Externe destinés à :



- Soutenir leur stratégie commerciale

- Recueillir l’adhésion et l’engagement des populations ciblées

- Atteindre leurs objectifs

- Se différencier de leurs concurrents



Sodexo c'est aussi le Chèque Restaurant et Chèque Emploi Service Universel.



Making every day a better day