Sandrine VILLAMOT

Après des études de communication et publicité, j'ai effectué ma carrière au sein d' entreprises multimedia en tant que salariée. Ces expériences m'ont permis de découvrir différents métiers de la communication : design, webmastering, webmarketing.. . Tout au long de ma carrière je me suis appliquée a évoluer en même temps que ce secteur en perpétuelle transformation.



Aujourd'hui, devenue indépendante, j'ai pu grâce à ces expériences, valoriser mes acquis et développer une activité de conseil et formation tout en continuant à concevoir des contenus mutimedia (supports de communication, interface web, e-learning...).

Mes atouts ?

Outre la polyvalence, je dispose d'une curiosité insatiable et d'une bonne ouverture d'esprit. Je sais m'adapter et prendre des initiatives, enfin j'aime saisir les opportunités et tenter de nouvelles expériences.

Vous avez un projet ? Recherchez un collaborateur ? ou vous souhaitez tout simplement avoir plus d'informations ? Contactez-moi.



Mes compétences :

Communication

Social networking

Réseaux sociaux/Social Media

Adobe InDesign

Adobe Illustrator

Rédaction web

Adobe Photoshop