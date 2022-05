Sandrine VINCENDON 38 ans mariée deux enfants 14 et 11ans



Vous recherchez une assistante commerciale dynamique et organisée, qui soit capable d’assurer la gestion administrative et le support d’une équipe commerciale, alors ma candidature peut vous intéresser.

En effet, mon expérience professionnelle variée a prouvé ma capacité d’adaptation à divers secteurs d’activité et m’a permis de développer de nombreuses compétences administratives et commerciales.

Je gère actuellement l’assistanat de 4 négociateurs commerciales en immobilier et en parallèle j'assure la fonction de responsable location.

Naturellement dotée d’un très bon relationnel, j’apprécie tout particulièrement le travail en équipe.

Je sollicite donc votre entreprise pour trouver un poste dans le milieu de immobilier qui m'est cher et dans lequel je serai une collaboratrice enthousiaste et impliquée.





Mes compétences :

Technico commercial

Techniques de vente

Accueil clients

Traiter les réclamations

Maitrise de l'outil informatique