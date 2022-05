Sandrine VINCENT

SAVOIR-FAIRE EN GESTION ET VALORISATION DES CONTENUS D'INFORMATIONS (sur support papier ou web).



Prestations éditoriales :

- Conseiller, valoriser et garantir la justesse de contenus éditoriaux.

- Diriger une collection ; concevoir des projets ; rechercher des auteurs, illustrateurs, photographes.

- Coordonner et suivre l'édition d'ouvrages jusqu'au BâT.

- Constituer et animer une équipe pour œuvrer à la mise en forme d'un projet.



Prestations iconographiques et documentaires :

- Analyser, décrire et indexer des ressources documentaires.

- Rechercher l’information, identifier et évaluer les sources.

- Effectuer une veille.

- Concevoir et gérer une base documentaire de connaissances ou iconographiques.

- Réaliser et diffuser des produits documentaires adaptés aux besoins des utilisateurs.



Mes compétences :

Recherche documentaire

Documentation

Photographie

Édition

Iconographie