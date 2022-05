Je recherche un poste de secrétaire administrative et/ou d'opératrice de saisie, afin de pouvoir évoluer et m'épanouir dans mon travail.



Disponible, discrète, rigoureuse et diplomate, je peux effectuer des tâches diverses et variées.



Mes compétences :

Prise d'initiatives

Organisation du travail

Sens du contact

Travail en équipe

Microsoft Word (Base)

Microsoft Excel (Base)