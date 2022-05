Sandrine VON EUW

Actuellement en poste, en tant que directrice comptable immobilier, au sein d’une agence immobilière de renommée, je gère un portefeuille de 350 lots répartis sur la région parisienne.



Mon champ d’expertise actuel consiste essentiellement dans l’immobilier residentiel. Cependant, mes expériences précédentes me permettent de justifier d’une grande connaissance des Actifs commerciaux tels que des locaux d'activités et des entrepôts et/ou locaux professionnels.



Mes responsabilités en tant que directrice comptable immobilier consistent à gérer l’ensemble des avis de loyers et des charges trimestriels, du suivi des échéances et des relances, des reportings auprès des propriétaires.



Je suis également responsable du calcul des indexations annuelles, des redditions de charges et leur répartition.



De plus, j’assure la gestion du compte bancaire détenu pour les comptes des propriétaires dans le cadre des règlements des charges courantes.



Mes missions me mettent en relation permanente avec les propriétaires des biens sous gestion.



Ces mêmes attributions m'ont été confiées au sein de la société Cap Performance et ce, durant 8 ans.



Au-delà du suivi immobilier, j’e suis également en charge la comptabilité générale de l’entreprise avec la gestion et la tenue des livres comptables, l’élaboration et la gestion des honoraires, ainsi que le calcul et le contrôle de la pointe journalière de l’ensemble des comptes de gestion.



Véritable interface entre les propriétaires et les locataires, la société et l’ensemble des intervenants internes et externes, mon rôle consiste à coordonner et faire respecter les procédures de l’ensemble des taches qui incombe au bon fonctionnement de mon entreprise.



De plus, j'ai intégré, par le biais d'un Congé Individuel de Formation, de semptembre 2012 à mai 2013, le GRETA TOP PARIS, à l'issue duquel j'ai obtenu mon diplôme "BTS Professions Immobilières" (cession 2013).



Plus récemment, j'ai entériné mes connaissances en droit social et techniques de paies acquises durant une formation suivie de mars à septembre 2017, par l'obtention d'un titre professionnel "gestionnaire de paie".



Par ailleurs, forte d’une expérience de 17 ans en tant que comptable unique / assistante de direction dans un cabinet d’architectes, durant laquelle j’ai acquis une solide expérience dans la coordination de l’ensemble administratif et financier de plusieurs sociétés, et dans la maîtrise des relations avec l’ensemble des intervenants liés à la profession, je vous propose de rejoindre vos équipes.



Mes missions principales au sein de ce cabinet consistaient à coordonner l’ensemble administratif et financier de cinq sociétés. De plus, j’ai également acquis une solide expérience dans le suivi de montage d’opérations immobilières depuis la réponse aux appels d’offre, la remise des dossiers et le suivi des chantiers.



Les champs d’intervention de ce cabinet étaient variés et concernaient d’une part la conception de logements collectifs et/ou individuels, d’immeubles de bureaux, d’équipements publics et, d’autre part des missions d’urbanisme auprès des collectivités locales et des aménageurs privés.



L’ensemble de ces missions m’apportent une solide maîtrise des relations avec l’ensemble des intervenants extérieurs liés à la profession et un goût prononcé pour les relations humaines.



Dans la continuité de mon cursus professionnel, je souhaite aujourd'hui intégrer une société exigeante quant à la qualité du travail fourni et apporter une plus-value réelle à l’organisation de vos missions. Mon rôle est incontestablement destiné à aider à créer de la valeur.



Mon esprit d’analyse et de synthèse, ma réactivité et mon enthousiasme sont autant d’atouts que je souhaite maintenant partager avec une société de renom.



Mes compétences :

Fiscalité

Immobilier

Reporting

Comptabilité

Paie