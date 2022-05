Sandrine WALRAF

...Safety First, but not Safety only... mon challenge quotidien en tant que coordinatrice HSE. Actuellement en poste au sein d'une usine de fabrication de lubrifiant industrielle, l'enjeu est de pouvoir atteindre les objectifs de production dans les conditions de sécurité optimales. Mon objectif personnel étant d'apporter à chaque acteurs de l'entreprise; opérateur, employé administratif, sous-traitant, prestataire de services; les outils de travail adéquats à la bonne conduite de leur poste. Cela passe par les procédures et instructions de travail, les matériels et outils, l'ergonomie...

La communication est également un outil clef dans ce métier.



Mes compétences :

Arbres des causes

Gestion de chantier

Animation et formation sécurité

Animation de CHSCT

Création, suivi plan daction

Animation de plan de prévention

Gestion système documentaire sécurité

Evaluation et Analyse de risque par tâche