Sandrine WEISPECKER

J’occupe actuellement un poste de comptable dans une étude de mandataires judiciaires. Il m’a permis d’évoluer dans le domaine du social, où j’ai acquis de nombreuses compétences utiles. Ce qui semble indispensable pour mener à bien les missions proposées.



Ma polyvalence et mon sens de l’organisation m’ont permis d’évoluer vers des postes à responsabilité, où autonomie et rigueur sont indispensables.



Dynamique, sérieuse et consciencieuse sont les qualités qui me caractérise et que je souhaite mettre à votre service.



Je serai donc ravie de mettre mes compétences au service de votre entreprise.



Pour mieux comprendre mon parcours ainsi que mes précédentes réalisations, je vous invite à consulter mon curriculum vitae. Je demeure à votre disposition pour tous renseignements complémentaires et suis disponible pour un éventuel entretien.