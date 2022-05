Titulaire du Titre Professionnel de secrétaire-comptable et connaissant bien l'outil informatique, je suis une personne dynamique et motivée, rigueur, discrétion, autonome et sens de l'organisation. J'apprécie particulièrement le travail d'équipe, et c'est en m'appuyant sur cette personnalité sociable que j'espère mener à bien les missions qui me seraient confiées.