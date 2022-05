Sandrine WESQUY

Après avoir exercé le metier de Conseiller Financier pendant de nombreuses années (Crédit Agricole - Crédit Mutuel - Cortal Consors / Personal Investors) j'ai souhaité orienter ma carrière vers un poste de Contrôle au sein de l'entité Personal Investors. Ensuite, lors de la fusion juridique et opérationnelle de BGL avec BNP Paribas en 2010 j'ai apporté un appui aux chefs de projets de Personal Investors en prenant moi même en charge l'intégration du flux d'Entrée en Relation clients, puis la mise en place de ligne de Crédit (Crédit Lombard) dans une banque préalablement destinée aux investissements. Ce nouveau domaine d'activité m'a permis de découvrir de nouveaux métiers et de nouvelles fonctions de la banque et d'y trouver un intérêt majeur en terme de transversalité.

Lors de la création de l'entité Business Project Management au sein de BGL BNP Paribas, j'ai intégré l'équipe Pilotage du Portefeuille de Projets afin de continuer à bénéficier de cette vue transversale sur l'ensemble des projets de BGL BNP Paribas.

Par ailleurs, de part mes dispositions naturelles à communiquer, j'ai souhaité prendre en charge la création de la cellule Marketing & Communication de l'entité Business Project Management.



Mes compétences :

Retail banking

Management

Gestion du risque

Prévention des risques

Gestion des risques professionnels