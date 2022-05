Forte d’une expérience de plus de 15 ans dans le recrutement et les prestations de services dans les secteurs du transport et de la logistique, notre cabinet est spécialisé dans le recrutement de cadres, d’agents de maîtrise, de managers et de dirigeants en CDI et CDD.



Notre cabinet indépendant et à taille humaine intervient pour le compte de sociétés de toutes tailles ( PME, TPE, ou groupe international).



Nous axons notre méthode sur le recrutement sélectif par sourcing ou par approche directe.



Nos offres sont sur-mesure (pré-sélection sur CV, pré-sélection téléphonique ou entretien physique), nous nous adaptons à vos besoins.





Nous intervenons dans les domaines suivants :



- Transport et logistique



- fonctions managériales



- Fonctions commerciales et supports



- Achats



- Informatique







N'hésitez pas à nous contacter, notre réactivité et notre qualité de service feront la différence !





Tél : 06 12 62 07 25

sandrine.widar@gmail.com