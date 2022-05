Sandrine WINDELS

Un grain de folie, une mesure de créativité, un zeste d'autonomie et de minutie, une dose nécessaire d'autocritique... saupoudrez le tout d'une bonne maitrise des outils, des technologies et des contraintes du web et vous obtenez une DA malicieuse, audacieuse et à l'écoute de votre environnement.



Mode, sport, décoration, bricolage, finance, santé, édition... En agence, comme chez l'annonceur, au gré des univers, mes recettes sont aussi variées qu'originales.



Prise de brief, planification des différentes ressources, suivi de la cohérence graphique et ergonomique, finalisation, collaboration avec les prestataires techniques, j'agis en véritable chef d'orchestre responsable pour atteindre mes objectifs... vos objectifs !



Dernières minutes :

- Réalisation de tutoriels pour Oracom édition (Collection "Savoir tout faire avec Photoshop" spéciale webdesign ; Hors-série N°13 Webdesign magazine spécial Photoshop pour les webdesigner.)

- Petite interview dans le N°19 du magazine Webdesign

- Premier prix au concours du "web défi" organisé par l'agence Canadienne OLA interactive et le magazine Web Design.



Mes compétences :

Infographie

E-commerce

Web design

Emailing

CSS

Adobe Flash

Marketing

Maquettage

Gestion de projet