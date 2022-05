Sandrine Wolfer, diplômée en esthétique-cosmétique depuis 1995, puis en maquillage professionnel, mon expérience et mon professionnalisme, vous permettent de me confier votre beauté en toute confiance.



J'ai exercé de nombreuses années sur les plateaux de tournages et sur les défilés de mode, puis j'ai travaillé en tant que directrice de boutique de maquillage.



Tout ceci m'a permis d'acquérir une grande expérience que je mets, aujourd'hui à votre service.



Je continue également à maquiller sur les tournages TV, les shootings, et pour les animations enfants.



retrouvez toutes les prestations surArray et mon book : sandrinewolfer.book.fr



Mes compétences :

Maquillage