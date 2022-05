Sandrine WUIBAILLE

J'ai développé une expertise en gestion internationale (approvisionnement, achats, management) dans ou pour de grands acteurs économiques.

Aujourd'hui j'ai le souhait de devenir actrice majeure de la transition économique et societale qui s annonce et s impose à tous. C est pourquoi j ai choisi le monde des énergies renouvelables.



Mes atouts ? ma capacité d'adaptation, d'analyse et d'agilité vous apportera une vraie valeur ajoutée.



Mes compétences :

Gestion

Coordinatrice

Business Object

Approvisionnement

STORELAND

Logistique

Export

Import

Commerce international

adjoint

Comptabilité

Achats

Strategie