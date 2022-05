Sandrine YAMEOGO

Après mon Baccalauréat Économique et Social obtenu en 2011 avec mention, j'ai tenté une première année en faculté d'économie et gestion de Strasbourg,cela ne m'a pas plu alors j'ai arrêté et travaillé pendant deux ans en attendant de trouver ce qui me plaisait vraiment.

Le Bachelor en Business administration est le premier pas vers mon projet professionnel qui est de faire plus tard un master en global et plus tard un MBA au États Unis .

J'ai choisi le commerce international pour son ouverture au monde.

J'adore les voyages , apprendre les langues, actuellement , j'apprend le Japonais , et le coréen , je parle couramment l'anglais et j'ai un niveau normal en espagnol.

Je suis une personne, motivée, polyvalente, ponctuelle, dynamique et souriante et j'aime le contact avec la clientèle.

Je me donne toujours à fond dans ce que j'entreprends et je suis quelqu'un qui apprend très vite.



Mes compétences :

Microsoft Excel

Microsoft Word

Internet

Autonomie

Détermination

Dynamisme