Sandrine ZALTZMAN

Forte de 9 années d’expérience, j’accompagne les annonceurs sur le digital, media en constante mutation et en pleine révolution Data. J’élabore la stratégie digitale pour répondre aux enjeux business et dans une approche 360, en développant les synergies entre leviers mais également avec les medias offline. Garante de la mise en place de la stratégie, je pilote et optimise les performances de mes collaborateurs pour atteindre les objectifs fixés ; objectifs propres à chaque étape du parcours client.



Mes compétences :

Publicité

ROI

Média

Management

Internet

E commerce

Mix Marketing

Display

SEM

Affiliation

Stratégie digitale

Approche Data Driven