Sandrine ZEGGANE

Basé à Mérignac et à Villenave d'Ornon (Gironde) ,Secrétariat Pluriel s'adresse aux entrepreneurs indépendants, commerçants, associations, professions libérales... TPE, PME

ou simplement en tant que particulier.



Vous êtes submergé par les tâches administratives diverses. (Surcroît de travail)

Vous ne pouvez pas être sur le terrain et au bureau.

Vous avez des difficultés pour traiter la partie secrétariat ou encore, vous n'avez pas les moyens financiers d'embaucher une personne en poste fixe.



Vous avez la possibilité de faire appel à une secrétaire indépendante pour répondre à vos besoins à la carte, quelques heures par semaine, par mois, en télétravail ou sur site.



Je mets à profit et à votre service, mon expérience, mes compétences, mes connaissances, mes conseils dans les domaines suivants :



- La gestion administrative (secrétariat courant, courrier, suivi administratif)

- La gestion commerciale (Facturation clients, devis, bons de commande, base de données, ouverture de compte client/fournisseur, relance des impayé, etc )

- Le gestion de trésorerie (Rapprochement bancaire, suivi CA, encaissements, etc)

- Conseil en gestion et organisation



Services aux particuliers :



Aide administrative diverse.

CV, lettre de motivation

Frappe de documents tels que rapport de stage, mémoire, thèse...

Initiation informatique, bureautique.

Initiation internet, messagerie, réseaux sociaux.









Mes compétences :

Assistance administrative

Organisation

Conseil

Réseaux sociaux