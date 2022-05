Sandrine ZENNAD

Bonjour!



Je suis Sandrine et j'ai une formation en musicologie, des études passionnantes. Malheureusement, les études "passions" ne débouchent pas toujours sur un emploi.

J'ai plusieurs expériences, notamment au TNP de Villeurbanne (pendant presque 7 ans) et également au festival Les Nuits de Fourvière, où j'ai pu développer une grande polyvalence en exerçant plusieurs postes (agent d'accueil, billetterie, gestion d'une librairie au TNP et de la Boutique des Nuits de Fourvière, assistante responsable accueil).

Tout cela a surtout développer mon goût pour le relationnel et le contact avec le public mais aussi mon éclectisme.



A bientôt!



Sandrine.



Mes compétences :

Communication

Flute traversiere

GUITARE

Musicologie

Musique

Musique classique

Musique de film

Relations publiques

Théâtre