Sandrine ZILLHARDT

Spécialiste du développement, de l'industrialisation et de la production des collections dans l'univers de la mode et de la lingerie féminine.

Dotée d'une solide expérience acquise auprès de VF DIFFUSION (Vanity Fair) puis de l'enseigne PRINCESSE TAM.TAM (Fast retailing) et enfin de la marque PETIT BATEAU.



Points forts :

. Double compétence managériale et opérationnelle

. Définition de modèle et mise en place de nouvelle organisation et reporting, conduite du changement

. Expertise métier dans la chaîne d'approvisionnement (Recherche et développement produit, industrialisation des collections, costing, sourcing, production, qualité, logistique)

. Pédagogie dans l'accompagnement des collaborateurs et le développement des compétences

. Pratique de l'anglais professionnel

. Aisance dans l'utilisation des outils informatiques : ERP gestion de production, MS office (word, excel, powerpoint, outlook), MS project



Mes compétences :

Achat

Budget

Coordination

Costing

Gestion des stocks

Industrialisation

Management

Merchandising

Mode

Production

Qualité

Retail

Sourcing

SOURCING & ACHAT

Stratégie